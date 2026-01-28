Рекорд золота збагатив виробника криптодоларів на $5 мільярдів

Вартість золотих резервів Tether зросла більш ніж на $5 млрд — найбільша у світі компанія-емітент стейблкоїна виграє від рекордного ралі дорогоцінного металу.

Про це повідомляє видання Financial Times.

За оцінками Jefferies на основі розкриттів Tether, на кінець вересня компанія володіла приблизно 116 тоннами золота, що тоді оцінювалося приблизно у $14,4 млрд.

Наприкінці вересня ціна золота становила $3 858 за тройську унцію, але відтоді злетіла до понад $5 200, оскільки інвестори масово йдуть у "тиху гавань" на тлі зростання геополітичної невизначеності. Це означає, що Tether заробив на цих активах понад $5 млрд.

Цього тижня компанія повідомила, що у четвертому кварталі минулого року докупила ще 27 тонн зливків для свого стейблкоїна, забезпеченого золотом; його вартість цьогоріч зросла щонайменше на $700 млн.

Загалом золоті активи Tether нині оцінюються приблизно у $24 млрд, що робить компанію одним із найбільших вигодонабувачів потужного ралі на ринку золота.

За даними World Gold Council, криптокомпанія входить до числа найбільших власників золота у світі: вона тримає приблизно стільки ж зливків, скільки центральний банк Катару. Велика Британія має 310 тонн золота.

"Tether — найбільший власник золота поза центральними банками, і його запаси приблизно дорівнюють запасам менших центробанків — таких як Корея, Угорщина та Греція", — написали аналітики Jefferies у листопаді.

Ймовірно, цього року Tether купував ще більше зливків, щоб забезпечити свої стейблкоїни. CEO Паоло Ардоїно неодноразово святкував нові максимуми золота у дописах на X і раніше порівнював метал із "природним біткоїном".

Нагадаємо:

Ціни на золото стрімко зросли до нового історичного максимуму: геополітична напруженість і ослаблення долара продовжили ралі дорогоцінного металу, піднявши його приріст цього року більш ніж до 20%.