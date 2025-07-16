Убезпечитися від курсових коливань: Morgan Stanley прогнозує зростання євро

Аналітики Morgan Stanley прогнозують подальше зростання євро завдяки бажанню європейських інвесторів застрахувати свої активи в США на суму майже $4 трлн.

Про це пише Bloomberg.

Команда під керівництвом Девіда Адамса, відомого одним із найоптимістичніших прогнозів щодо євро на Волл-стріт, вважає, що зміцнення євро вище позначки $1,30 – "ризик, який не варто недооцінювати".

Зростання сумнівів у статусі долара як "тихої гавані" змушують інвесторів захищати свої активи від подальшої волатильності.

Цей прогноз навіть перевищує раніше очікуваний рівень у $1,27 до кінця наступного року.

Євро вже зміцнився на 12% від початку року на тлі очікувань, що масштабні витрати ЄС на оборону та інфраструктуру пожвавлять економіку.

Нестабільна політика США за адміністрації Дональда Трампа також підвищує привабливість спільної європейської валюти.

До Morgan Stanley приєднуються також Deutsche Bank, BNP Paribas та Barclays, які прогнозують подальше зростання євро.

Особливо це стосується довгострокових європейських інвесторів, зокрема страховиків життя та пенсійних фондів, які шукають способи убезпечити свої портфелі від курсових коливань долара.

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