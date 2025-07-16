Обезопасить себя от курсовых колебаний: Morgan Stanley прогнозирует рост евро

Аналитики Morgan Stanley прогнозируют дальнейший рост евро благодаря желанию европейских инвесторов застраховать свои активы в США на сумму почти $4 трлн.

Об этом пишет Bloomberg.

Команда под руководством Дэвида Адамса, известного одним из самых оптимистичных прогнозов по евро на Уолл-стрит, считает, что укрепление евро выше отметки $1,30 - "риск, который не стоит недооценивать".

Рост сомнений в статусе доллара как "тихой гавани" заставляют инвесторов защищать свои активы от дальнейшей волатильности.

Этот прогноз даже превышает ранее ожидаемый уровень в $1,27 к концу следующего года.

Евро уже укрепился на 12% с начала года на фоне ожиданий, что масштабные расходы ЕС на оборону и инфраструктуру оживят экономику.

Нестабильная политика США при администрации Дональда Трампа также повышает привлекательность общей европейской валюты.

К Morgan Stanley присоединяются также Deutsche Bank, BNP Paribas и Barclays, которые прогнозируют дальнейший рост евро.

Особенно это касается долгосрочных европейских инвесторов, в частности страховщиков жизни и пенсионных фондов, которые ищут способы обезопасить свои портфели от курсовых колебаний доллара.

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