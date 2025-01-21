Бізнес-асоціації вимагають розширити програму "Національний кешбек"

Понад 20 асоціацій малого та середнього бізнесу звернулися до президента України й уряду з вимогою розширити програму "Національний кешбек" і включити до неї підприємців на спрощеній системі оподаткування.

Про це йдеться у спільному зверненні асоціацій.

"Критичним недоліком, який перетворює програму на інструмент дискримінації, є заборона користуватись програмою як продавцям підприємцям на спрощеній системі оподаткування.

Ця заборона спотворює конкуренцію, надає ще більше ринкової сили торговельним мережам, шкодить виробникам, які реалізують свою продукцію через підприємців на спрощеній системі оподаткування та пригнічує розвиток малого й мікробізнесу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що реалізація товарів зі спеціальним штрих-кодом, через РРО/ПРРО, із зазначених у відповідному переліку категорій товарів українського виробництва дасть змогу уникнути "сірих" схем і сприятиме детінізації торгівлі та посиленню конкуренції.

Крім того, пропонується вжити заходів щодо поширення детальної інформації про програму для залучення учасників серед громадян, а також збільшити максимальну суму кешбеку на місяць удвічі.

Нагадаємо:

Українці станом на середину січня 2025 року накопичили 1 млрд грн Національного кешбеку за купівлю вітчизняних товарів від початку дії програми у вересні минулого року.

Заступник міністра економіки України Андрій Телюпа висловлює припущення, що Міністерство економіки може переглянути умови програми "Національний кешбек" і виділити пріоритетні категорії товарів, де це буде більш ефективно для імпортозаміщення.