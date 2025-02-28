28 лютого Bitcoin впав на 25% відносно історичного максимуму після інавгурації президента США Дональда Трампа.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що падіння Bitcoin поглибилося в п’ятницю, оскільки інвестори кинулися до безпечних активів після останніх погроз Трампа щодо мита.

Курс криптовалюти впав у п’ятницю на 7,1% до найнижчого рівня з початку листопада та приблизно на 27% з моменту досягнення історичного максимуму менше шести тижнів тому. Водночас Ether, Polkadot і XRP у п’ятницю впали на понад 7%.

"Останній раз ми спостерігали такі настрої в 2022 році", – зазначає головний виконавчий директор BTC Markets Pty Ltd Керолайн Боулер.

Як пише видання, у лютому Bitcoin впав більш ніж на 20%. Якщо падіння триватиме до кінця п’ятниці, це стане найбільшим місячним падінням з червня 2022 року.

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Нагадаємо:

25 лютого Bitcoin впав нижче 90 000 доларів, оскільки ріст, який почався після перемоги Дональда Трампа на виборах, розвертається під вагою його торгових мит і низки невдач у промисловості.