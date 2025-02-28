28 февраля Bitcoin упал на 25% относительно исторического максимума после инаугурации президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что падение Bitcoin углубилось в пятницу, поскольку инвесторы бросились к безопасным активам после последних угроз Трампа относительно пошлин.

Курс криптовалюты упал в пятницу на 7,1% до самого низкого уровня с начала ноября и примерно на 27% с момента достижения исторического максимума менее шести недель назад. В то же время Ether, Polkadot и XRP в пятницу упали более чем на 7%.

"Последний раз мы наблюдали такие настроения в 2022 году", - отмечает главный исполнительный директор BTC Markets Pty Ltd Кэролайн Боулер.

Как пишет издание, в феврале Bitcoin упал более чем на 20%. Если падение продлится до конца пятницы, это станет самым большим месячным падением с июня 2022 года.

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Напомним:

25 февраля Bitcoin упал ниже 90 000 долларов, поскольку рост, который начался после победы Дональда Трампа на выборах, разворачивается под тяжестью его торговых пошлин и ряда неудач в промышленности.