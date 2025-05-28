Переплата 180 мільйонів: БЕБ виявило ризикову закупівлю ДП "Ліси України"

Аналітики Бюро економічної безпеки виявили тендер на закупівлю програмного забезпечення за значно завищеною вартістю. Тендер оголосило Державне підприємство "Ліси України".

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Йдеться про послуги з впровадження системи автоматизації бізнес-процесів типу ERP очікуваною вартістю майже 240 млн грн.

Фахівці Бюро виявили потенційні ризики завищення очікуваної вартості закупівлі більше ніж на 180 млн грн.

"Окрім того, аналітики зафіксували ознаки встановлення дискримінаційних вимог до учасників тендеру. Це може свідчити про штучне створення умов для перемоги конкретного учасника публічної закупівлі", – зазначив заступник директора БЕБ Андрій Пащук.

Аналітики БЕБ направили рекомендаційні листи з пропозицією перевірити зазначену закупівлю ДП "Ліси України" до Державної аудиторської служби України та Антимонопольного комітету України.

Своєю чергою, у "Лісах України" повідомили, що техніко-економічне обґрунтування та розрахунок очікуваної вартості закупівлі готувалися Українським інститутом із проектування і розвитку інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури "Діпрозв’язок" Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Розрахунок вартості проводився інститутом відповідно затвердженої Мінекономіки методики.

В АМКУ до цього часу не надходило скарг від учасників закупівлі, які б свідчили про наявність дискримінаційних умов.

Очікувана вартість під час торгів може суттєво зменшитися, тому робити висновки щодо кінцевої ціни закупівлі передчасно.

Нагадаємо:

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) продаватиме майнінгову ферму, незаконно встановлену в приміщеннях філії держпідприємства "Ліси України".