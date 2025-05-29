Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Банкіри найліпше оцінили фінсектор України за останні три роки: основні ризики

Віктор Волокіта — 29 травня, 12:21
Банкіри найліпше оцінили фінсектор України за останні три роки: основні ризики
Getty Images

Топменеджери найбільших банків та небанківських фінустанов України зберегли позитивні оцінки поточного стану та стійкості фінансового сектору.

Про це свідчать результати травневого "Опитування про системні ризики фінансового сектору, повідомляє пресслужба Національного банку України.

Майже половина респондентів оцінили поточний стан сектору як добрий або дуже добрий.

Як зазначено в повідомленні НБУ, це найліпший показник від повномасштабного вторгнення.

Основним джерелом системних ризиків у фінансовому секторі, на думку фінустанов, і далі залишається війна з Росією, водночас помітно підвищився ризик шахрайства та кіберзагроз.

Ризики якості людського капіталу у фінансовому секторі потрапляють до п’ятірки найбільших джерел ризику три опитування поспіль.

Нагадаємо:

Зростання економіки України в першому кварталі 2025 року уповільнилось і головна причина сповільнення темпів розвитку – це війна, прямо чи опосередковано.

НБУ фінанси банки

фінанси

Банкіри найліпше оцінили фінсектор України за останні три роки: основні ризики
Уряд повідомив, як довго ще даватимуть кредити під 1% річних
Як і очікувалося, уряд виділив "Укрзалізниці" понад 4,3 мільярди гривень

Останні новини