Банкіри найліпше оцінили фінсектор України за останні три роки: основні ризики

Топменеджери найбільших банків та небанківських фінустанов України зберегли позитивні оцінки поточного стану та стійкості фінансового сектору.

Про це свідчать результати травневого "Опитування про системні ризики фінансового сектору, повідомляє пресслужба Національного банку України.

Майже половина респондентів оцінили поточний стан сектору як добрий або дуже добрий.

Як зазначено в повідомленні НБУ, це найліпший показник від повномасштабного вторгнення.

Основним джерелом системних ризиків у фінансовому секторі, на думку фінустанов, і далі залишається війна з Росією, водночас помітно підвищився ризик шахрайства та кіберзагроз.

Ризики якості людського капіталу у фінансовому секторі потрапляють до п’ятірки найбільших джерел ризику три опитування поспіль.

Нагадаємо:

Зростання економіки України в першому кварталі 2025 року уповільнилось і головна причина сповільнення темпів розвитку – це війна, прямо чи опосередковано.