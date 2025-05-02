Курс валют у банках на 2 травня: скільки коштують долар та євро
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Станом на 2 травня, середній курс долара у банках України щодо гривні збільшився на 5 копійок.
Про це йдеться в даних minfin.com.ua.
На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,45 - 41,54 грн.
На цей самий час "чорний" курс євро становив 47,20 - 47,45 грн.
Середні курси валют у касах банків були такими:
- Долар США - 41,25 - 41,90 грн (курс на 1 травня - 41,25 - 41,85 грн);
- Євро - 46,85 - 47,60 грн (курс на 1 травня - 46,90 - 47,60 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- Приватбанк - 41,20 - 41,80 грн;
- Ощадбанк - 41,35 - 41,80 грн;
- Укрсиббанк - 41,30 - 41,90 грн;
- ПУМБ - 41,40 - 42,00 грн;
- Райффайзен - 41,53 - 41,79 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
- Приватбанк - 46,60 - 47,60 грн;
- Ощадбанк - 46,65 - 47,50 грн;
- Укрсиббанк - 46,65 - 47,65 грн;
- ПУМБ - 47,00 - 47,70 грн;
- Райффайзен - 46,60 - 47,38 грн.
Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 42,01 грн за долар, monobank - 41,99 грн.
Нагадаємо:
Офіційний курс долара до гривні збільшився у п'ятницю: 2 травня валюта здорожчала на 12 копійок.