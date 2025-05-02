Курс валют у банках на 2 травня: скільки коштують долар та євро

Станом на 2 травня, середній курс долара у банках України щодо гривні збільшився на 5 копійок.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,45 - 41,54 грн.

На цей самий час "чорний" курс євро становив 47,20 - 47,45 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,25 - 41,90 грн (курс на 1 травня - 41,25 - 41,85 грн);

Євро - 46,85 - 47,60 грн (курс на 1 травня - 46,90 - 47,60 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 41,20 - 41,80 грн;

Ощадбанк - 41,35 - 41,80 грн;

Укрсиббанк - 41,30 - 41,90 грн;

ПУМБ - 41,40 - 42,00 грн;

Райффайзен - 41,53 - 41,79 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк - 46,60 - 47,60 грн;

Ощадбанк - 46,65 - 47,50 грн;

Укрсиббанк - 46,65 - 47,65 грн;

ПУМБ - 47,00 - 47,70 грн;

Райффайзен - 46,60 - 47,38 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 42,01 грн за долар, monobank - 41,99 грн.

Нагадаємо:

Офіційний курс долара до гривні збільшився у п'ятницю: 2 травня валюта здорожчала на 12 копійок.