Курс валют в банках на 2 мая: сколько стоят доллар и евро: сколько стоят доллар и евро

По состоянию на 2 мая, средний курс доллара в банках Украины относительно гривны увеличился на 5 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,45 - 41,54 грн.

На это же время "черный" курс евро составлял 47,20 - 47,45 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США - 41,25 - 41,90 грн (курс на 1 мая - 41,25 - 41,85 грн);

Евро - 46,85 - 47,60 грн (курс на 1 мая - 46,90 - 47,60 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

Приватбанк - 41,20 - 41,80 грн;

Ощадбанк - 41,35 - 41,80 грн;

Укрсиббанк - 41,30 - 41,90 грн;

ПУМБ - 41,40 - 42,00 грн;

Райффайзен - 41,53 - 41,79 грн.

Кроме того, наличные курсы евро установили на таком уровне:

Приватбанк - 46,60 - 47,60 грн;

Ощадбанк - 46,65 - 47,50 грн;

Укрсиббанк - 46,65 - 47,65 грн;

ПУМБ - 47,00 - 47,70 грн;

Райффайзен - 46,60 - 47,38 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой курс доллара в Приватбанке составляет 42,01 грн за доллар, monobank - 41,99 грн.

Напомним:

Официальный курс доллара к гривне увеличился в пятницу: 2 мая валюта подорожала на 12 копеек.