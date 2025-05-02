Курс валют в банках на 2 мая: сколько стоят доллар и евро: сколько стоят доллар и евро
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По состоянию на 2 мая, средний курс доллара в банках Украины относительно гривны увеличился на 5 копеек.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua.
На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,45 - 41,54 грн.
На это же время "черный" курс евро составлял 47,20 - 47,45 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США - 41,25 - 41,90 грн (курс на 1 мая - 41,25 - 41,85 грн);
- Евро - 46,85 - 47,60 грн (курс на 1 мая - 46,90 - 47,60 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:
- Приватбанк - 41,20 - 41,80 грн;
- Ощадбанк - 41,35 - 41,80 грн;
- Укрсиббанк - 41,30 - 41,90 грн;
- ПУМБ - 41,40 - 42,00 грн;
- Райффайзен - 41,53 - 41,79 грн.
Кроме того, наличные курсы евро установили на таком уровне:
- Приватбанк - 46,60 - 47,60 грн;
- Ощадбанк - 46,65 - 47,50 грн;
- Укрсиббанк - 46,65 - 47,65 грн;
- ПУМБ - 47,00 - 47,70 грн;
- Райффайзен - 46,60 - 47,38 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой курс доллара в Приватбанке составляет 42,01 грн за доллар, monobank - 41,99 грн.
Напомним:
Официальный курс доллара к гривне увеличился в пятницу: 2 мая валюта подорожала на 12 копеек.