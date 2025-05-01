Нацбанк показав курс долара та євро на п'ятницю 2 травня
Фото: Getty Images
Офіційний курс долара до гривні збільшиться у п'ятницю: 2 травня валюта здорожчає на 12 копійок.
Про це свідчить офіційний курс НБУ на п'ятницю 2 травня.
Своєю чергою, курс євро зменшиться на 6 копійок щодо гривні.
Офіційні курси на п'ятницю встановлено на такому рівні:
- 1 долар США — 41,59 грн (41,47 грн станом на 28 квітня);
- 1 євро — 47,08 грн (47,16 грн станом на 28 квітня).
Нагадаємо:
22 квітня 2025 року євро досягнув свого історичного рекорду у 47,76 гривні.