Нацбанк показав курс долара та євро на п'ятницю 2 травня

Офіційний курс долара до гривні збільшиться у п'ятницю: 2 травня валюта здорожчає на 12 копійок.

Про це свідчить офіційний курс НБУ на п'ятницю 2 травня.

Своєю чергою, курс євро зменшиться на 6 копійок щодо гривні.

Офіційні курси на п'ятницю встановлено на такому рівні:

1 долар США — 41,59 грн ( 41,47 грн станом на 28 квітня);

грн ( грн станом на 28 квітня); 1 євро — 47,08 грн (47,16 грн станом на 28 квітня).

Нагадаємо:

22 квітня 2025 року євро досягнув свого історичного рекорду у 47,76 гривні.