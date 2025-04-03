АРМА знайшло управителя для 10 арештованих суден: очікує щомісячні 6 мільйонів

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передало в управління ПП "Марінекс" 10 арештованих морських суден, що належать компаніям, пов’язаним з державою-агресором.

Про це повідомляє голова АРМА Олена Дума.

"Марінекс" визначили новим управителем за результатами відкритого конкурсу.

АРМА очікує щомісячні надходження до бюджету України у розмірі понад 5,7 мільйона гривень.

За даними голови АРМА, раніше, за договорами, укладеними попереднім керівництвом Агентства, держава отримувала лише 10 тисяч гривень на місяць за кожен з кораблів.

Олена Дума зазначила, що серед переданих активів також є судно "EMMAKRIS III", арештоване рішенням Печерського районного суду м. Києва у квітні 2023 року. Воно вперше передається в управління.

Нагадаємо:

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів, отриманих від корупційних злочинів, розірвало договір з управителем арештованого ТОВ "Моршинська" — ТОВ "Карпатські мінеральні води".