АРМА шукає управителів для трьох арештованих готельних комплексів

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурсний відбір управителів для трьох арештованих готельних комплексів через Prozorro.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Перший актив - готельний комплекс "Металург" у Дніпропетровській області загальною площею 2941 кв. м. Об'єкт складається з нежитлового приміщення, вбудованого в перший поверх житлової будівлі з ганком.

Другий актив - готель "Хмельницьктурист" у Хмельницькій області загальною площею 962,4 кв.м.

Третій актив - 79% частки статутного капіталу ТОВ "Готель "Лондон" – Кіровоград" у Кропивницькому. Комплекс будівель має загальну площу 2426,4 кв.м.

Як зазначають у АРМА, майбутні управителі повинні будуть щомісячно перераховувати до держбюджету відсоток від доходів арештованих активів. Також управителі повинні сплачувати обов'язкову норму мінімального щомісячного гарантійного платежу з власних коштів при відсутності чи недостатності доходів від управління активами.

Нагадаємо:

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) шукає управителя ТЦ "Флагман" (Франківськ), який раніше належав підконтрольній росіянам компанії.