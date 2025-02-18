АРМА шукає управителя ТЦ "Флагман": ринкова вартість - 310 мільйонів

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) шукає управителя ТЦ "Флагман" (Франківськ), який раніше належав підконтрольній росіянам компанії.

Про це повідомила пресслужба АРМА.

"Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виставило на Prozorro торговий центр "Флагман" в Івано-Франківську для проведення конкурсного відбору управителя. Актив раніше належав підконтрольній росіянам компанії", - йдеться в повідомленні.

ТЦ був переданий в управління АРМА після того, як його визнали речовим доказом у кримінальному провадженні. Об'єкт належав ТОВ "Компанія "Євроінвестбуд", яке контролювалося громадянами РФ.

Незалежний оцінювач встановив ринкову вартість триповерхового ТЦ у 309,78 млн грн.

Майбутній управитель повинен буде щомісячно перераховувати до держбюджету відсоток від доходів з управління. Крім того, проєкт договору також містить обовʼязкову норму мінімального щомісячного гарантійного платежу, яку має сплачувати управитель з власних коштів при відсутності чи недостатності доходів від управління активом.

Наразі власниками ТОВ "Компанія "Євроінвестбуд" вказані Богдан Будзуляк (Греція) та Анна Черкасюк (Івано-Франківськ).

Нагадаємо:

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) відхилило тендерну пропозицію другого учасника аукціону з управління ТРЦ "Гулівер".