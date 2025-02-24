АРМА ищет управляющих для трех арестованных гостиничных комплексов

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило конкурсный отбор управляющих для трех арестованных гостиничных комплексов через Prozorro.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Первый актив - гостиничный комплекс "Металлург" в Днепропетровской области общей площадью 2941 кв. м. Объект состоит из нежилого помещения, встроенного в первый этаж жилого здания с крыльцом.

Второй актив - гостиница "Хмельницктурист" в Хмельницкой области общей площадью 962,4 кв.м.

Третий актив - 79% доли уставного капитала ООО "Отель "Лондон" - Кировоград" в Кропивницком. Комплекс зданий имеет общую площадь 2426,4 кв.м.

Как отмечают в АРМА,будущие управляющие должны будут ежемесячно перечислять в госбюджет процент от доходов арестованных активов. Также управляющие должны платить обязательную норму минимального ежемесячного гарантийного платежа из собственных средств при отсутствии или недостаточности доходов от управления активами.

Напомним:

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) ищет управляющего ТЦ "Флагман" (Франковск), который ранее принадлежал подконтрольной россиянам компании.