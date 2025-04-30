АРМА планує отримати понад 12 мільйонів після продажі арештованого білоруського скла

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів реалізує партії арештованої скляної продукції, що належить компанії з білоруським корінням – ТОВ "Торговий дім "Гомельськло-Україна".

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Зазначається, що на аукціони виставлено скло різного типу — листове, дзеркальне, віконне — загальним обсягом у десятки тисяч одиниць товару, що зберігається на складах у містах Одеса та Миколаїв. Очікувана сума надходжень від реалізації складає більше 12 млн.

Активи реалізуються через систему Прозорро.Продажі у межах чотирьох відкритих онлайн-аукціонів, призначених на 10 травня 2025 року.

Нагадаємо:

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів реалізувало на електронному аукціоні Prozorro.Продажі арештований російський нафтовий танкер Nika Spirit. АРМА реалізувало його за 6,4 млн грн, коли його оціночна вартість складала 2,4 млн грн.