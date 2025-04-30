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АРМА планує отримати понад 12 мільйонів після продажі арештованого білоруського скла

Альона Кириченко — 30 квітня, 16:55
АРМА планує отримати понад 12 мільйонів після продажі арештованого білоруського скла
Getty Images

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів реалізує партії арештованої скляної продукції, що належить компанії з білоруським корінням – ТОВ "Торговий дім "Гомельськло-Україна".

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Зазначається, що на аукціони виставлено скло різного типу — листове, дзеркальне, віконне — загальним обсягом у десятки тисяч одиниць товару, що зберігається на складах у містах Одеса та Миколаїв. Очікувана сума надходжень від реалізації складає більше 12 млн.

Активи реалізуються через систему Прозорро.Продажі у межах чотирьох відкритих онлайн-аукціонів, призначених на 10 травня 2025 року.

Нагадаємо:

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів реалізувало на електронному аукціоні Prozorro.Продажі арештований російський нафтовий танкер Nika Spirit. АРМА реалізувало його за 6,4 млн грн, коли його оціночна вартість складала 2,4 млн грн.

АРМА

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