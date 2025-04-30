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АРМА планирует получить более 12 миллионов после продажи арестованного белорусского стекла

Алена Кириченко — 30 апреля, 16:55
АРМА планирует получить более 12 миллионов после продажи арестованного белорусского стекла
Getty Images

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов реализует партии арестованной стеклянной продукции, принадлежащей компании с белорусскими корнями - ООО "Торговый дом "Гомельскло-Украина".

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Отмечается, чтона аукционы выставлено стекло различного типа - листовое, зеркальное, оконное - общим объемом в десятки тысяч единиц товара, хранящегося на складах в городах Одесса и Николаев. Ожидаемая сумма поступлений от реализации составляет более 12 млн.

Активы реализуются через систему Прозорро.Продажи в рамках четырех открытых онлайн-аукционов, назначенных на 10 мая 2025 года.

Напомним:

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов реализовало на электронном аукционе Prozorro.Продажи арестованный российский нефтяной танкер Nika Spirit. АРМА реализовало его за 6,4 млн грн, когда его оценочная стоимость составляла 2,4 млн грн.

АРМА

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