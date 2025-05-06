Курс валют на 6 травня: скільки коштують долар та євро
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Станом на 6 травня, офіційний курс долара до гривні зменшився на 10 копійок, євро - на 13 копійок.
Про це йдеться в даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 41,60 грн, євро - 47,18 грн (на 5 травня долар - 41,70 грн, євро - 47,31 грн).
На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,25 - 41,38 грн.
На цей самий час "чорний" курс євро становив 47,09 - 47,30 грн.
Середні курси валют у касах банків були такими:
- Долар США - 41,25 - 41,87 грн (курс на 5 травня - 41,30 - 41,90 грн);
- Євро - 46,80 - 47,60 грн (курс на 5 травня - 47,00 - 47,60 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- Приватбанк - 41,15 - 41,75 грн;
- Ощадбанк - 41,30 - 41,80 грн;
- Укрсиббанк - 41,35 - 41,95 грн;
- ПУМБ - 41,30 - 41,90 грн;
- Райффайзен - 41,40 - 41,69 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
- Приватбанк - 46,60 - 47,60 грн;
- Ощадбанк - 46,80 - 47,80 грн;
- Укрсиббанк - 46,85 - 47,85 грн;
- ПУМБ - 47,00 - 47,70 грн;
- Райффайзен - 46,75 - 47,55 грн.
Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 41,84 грн за долар, monobank - 41,83 грн.