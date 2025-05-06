Курс валют на 6 мая: сколько стоят доллар и евро

По состоянию на 6 мая, официальный курс доллара к гривне уменьшился на 10 копеек, евро - на 13 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,60 грн, евро - 47,18 грн (на 5 мая доллар - 41,70 грн, евро - 47,31 грн).

На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,25 - 41,38 грн.

На это же время "черный" курс евро составлял 47,09 - 47,30 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США - 41,25 - 41,87 грн (курс на 5 мая - 41,30 - 41,90 грн);

Евро - 46,80 - 47,60 грн (курс на 5 мая - 47,00 - 47,60 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

Приватбанк - 41,15 - 41,75 грн;

Ощадбанк - 41,30 - 41,80 грн;

Укрсиббанк - 41,35 - 41,95 грн;

ПУМБ - 41,30 - 41,90 грн;

Райффайзен - 41,40 - 41,69 грн.

Кроме того, наличные курсы евро установили на таком уровне:

Приватбанк - 46,60 - 47,60 грн;

Ощадбанк - 46,80 - 47,80 грн;

Укрсиббанк - 46,85 - 47,85 грн;

ПУМБ - 47,00 - 47,70 грн;

Райффайзен - 46,75 - 47,55 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой курс доллара в Приватбанке составляет 41,84 грн за доллар, monobank - 41,83 грн.