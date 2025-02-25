Курс валют на 25 лютого: скільки коштує долар та євро

Станом на 25 лютого, офіційний курс долара до гривні збільшився на 11 копійок, євро — на 14 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,70 грн, євро – 43,64 грн (на 24 лютого долар - 41,59 грн, євро – 43,50 грн).

На 09:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,80 – 41,83 грн.

На цей же час "чорний" курс євро становив 43,80 – 43,95 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,45 - 42,00 грн (курс на 24 лютого – 41,45 - 41,98 грн);

Євро – 43,45 - 44,07 грн (курс на 24 лютого – 43,45 - 44,00 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк – 41,30 - 41,90 грн;

Ощадбанк – 41,45 - 41,99 грн;

Укрсиббанк – 41,45 - 42,00 грн;

ПУМБ – 41,50 – 42,10 грн;

Райффайзен - 41,40 - 41,90 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 42,01 грн за долар, monobank - 41.99 грн.