Курс валют на 25 февраля: сколько стоит доллар и евро
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По состоянию на 25 февраля, официальный курс доллара к гривне увеличился на 11 копеек, евро - на 14 копеек.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua.
Официальный курс доллара установили на уровне 41,70 грн, евро - 43,64 грн (на 24 февраля доллар - 41,59 грн, евро - 43,50 грн).
На 09:30 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,80 - 41,83 грн.
На это же время "черный" курс евро составлял 43,80 - 43,95 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 41,45 - 42,00 грн (курс на 24 февраля - 41,45 - 41,98 грн);
- Евро - 43,45 - 44,07 грн (курс на 24 февраля - 43,45 - 44,00 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:
- Приватбанк - 41,30 - 41,90 грн;
- Ощадбанк - 41,45 - 41,99 грн;
- Укрсиббанк - 41,45 - 42,00 грн;
- ПУМБ - 41,50 - 42,10 грн;
- Райффайзен - 41,40 - 41,90 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 42,01 грн за доллар, monobank - 41.99 грн.