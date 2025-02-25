Курс валют на 25 февраля: сколько стоит доллар и евро

По состоянию на 25 февраля, официальный курс доллара к гривне увеличился на 11 копеек, евро - на 14 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,70 грн, евро - 43,64 грн (на 24 февраля доллар - 41,59 грн, евро - 43,50 грн).

На 09:30 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,80 - 41,83 грн.

На это же время "черный" курс евро составлял 43,80 - 43,95 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,45 - 42,00 грн (курс на 24 февраля - 41,45 - 41,98 грн);

Евро - 43,45 - 44,07 грн (курс на 24 февраля - 43,45 - 44,00 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

Приватбанк - 41,30 - 41,90 грн;

Ощадбанк - 41,45 - 41,99 грн;

Укрсиббанк - 41,45 - 42,00 грн;

ПУМБ - 41,50 - 42,10 грн;

Райффайзен - 41,40 - 41,90 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 42,01 грн за доллар, monobank - 41.99 грн.