Курс валют у банках на 20 травня: скільки коштує долар та євро

Станом на 20 травня, середній курс долара до гривні у банках України зріс на 1 копійку, євро - на 15 копійок.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,36 - 41,45 грн.

На цей самий час "чорний" курс євро становив 46,64 - 46,87 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,25 - 41,80 грн (курс на 19 травня - 41,20 - 41,79 грн);

Євро - 46,40 - 47,10 грн (курс на 19 травня - 46,30 - 46,95 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 41,10 - 41,70 грн;

Ощадбанк - 41,30 - 41,80 грн;

Укрсиббанк - 41,20 - 41,85 грн;

ПУМБ - 41,30 - 41,90 грн;

Райффайзен - 41,38 - 41,62 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк - 46,10 - 47,10 грн;

Ощадбанк - 46,30 - 47,10 грн;

Укрсиббанк - 46,25 - 47,25 грн;

ПУМБ - 46,40 - 47,10 грн;

Райффайзен - 46,30 - 46,95 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 41,84 грн за долар, monobank - 41,83 грн.

Нагадаємо:

Офіційний курс долара до гривні збільшився у вівторок: 20 травня валюта подорожчала на 8 копійок.