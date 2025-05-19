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Нацбанк показав курс долара та євро на вівторок 20 травня

Артур Крижний — 19 травня, 17:25
Нацбанк показав курс долара та євро на вівторок 20 травня
Фото: Getty Images

Офіційний курс долара до гривні збільшиться у вівторок: 20 травня валюта подорожчає на 8 копійок.

Про це свідчить офіційний курс НБУ на вівторок 20 травня.

Своєю чергою, курс євро збільшиться на 41 копійку щодо гривні.

Офіційні курси на вівторок встановлено на такому рівні:

  • 1 долар США — 41,57 грн (41,49 грн станом на 19 травня);
  • 1 євро — 46,85 грн (46,44 грн станом на 19 травня).

Нагадаємо:

22 квітня 2025 року євро досягнув свого історичного рекорду у 47,76 гривні.

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