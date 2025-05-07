Курс валют на 7 травня: євро знизився до 46 гривень, долар дешевшає

Станом на 7 травня, офіційний курс долара до гривні зменшився на 15 копійок, євро - на 22 копійки.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,45 грн, євро - 46,96 грн (на 6 травня долар - 41,60 грн, євро - 47,18 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,32 - 41,40 грн.

На цей самий час "чорний" курс євро становив 47,15 - 47,35 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,12 - 41,79 грн (курс на 6 травня - 41,22 - 41,82 грн);

Євро - 46,72 - 47,42 грн (курс на 6 травня - 46,85 - 47,45 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 41,05 - 41,65 грн;

Ощадбанк - 41,20 - 41,70 грн;

Укрсиббанк - 41,10 - 41,70 грн;

ПУМБ - 41,20 - 41,80 грн;

Райффайзен - 41,30 - 41,59 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк - 46,40 - 47,40 грн;

Ощадбанк - 46,60 - 47,60 грн;

Укрсиббанк - 46,55 - 47,55 грн;

ПУМБ - 46,90 - 47,60 грн;

Райффайзен - 46,70 - 47,37 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 41,84 грн за долар, monobank - 41,83 грн.