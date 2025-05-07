Курс валют на 7 мая: евро снизился до 46 гривен, доллар дешевеет

По состоянию на 7 мая, официальный курс доллара к гривне уменьшился на 15 копеек, евро - на 22 копейки.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,45 грн, евро - 46,96 грн (на 6 мая доллар - 41,60 грн, евро - 47,18 грн).

На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,32 - 41,40 грн.

На это же время "черный" курс евро составлял 47,15 - 47,35 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США - 41,12 - 41,79 грн (курс на 6 мая - 41,22 - 41,82 грн);

Евро - 46,72 - 47,42 грн (курс на 6 мая - 46,85 - 47,45 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

Приватбанк - 41,05 - 41,65 грн;

Ощадбанк - 41,20 - 41,70 грн;

Укрсиббанк - 41,10 - 41,70 грн;

ПУМБ - 41,20 - 41,80 грн;

Райффайзен - 41,30 - 41,59 грн.

Кроме того, наличные курсы евро установили на таком уровне:

Приватбанк - 46,40 - 47,40 грн;

Ощадбанк - 46,60 - 47,60 грн;

Укрсиббанк - 46,55 - 47,55 грн;

ПУМБ - 46,90 - 47,60 грн;

Райффайзен - 46,70 - 47,37 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой курс доллара в Приватбанке составляет 41,84 грн за доллар, monobank - 41,83 грн.