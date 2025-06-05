Курс валют у банках на 5 червня: скільки коштує долар та євро
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Станом на 5 червня, середній курс долара до гривні у банках України збільшився на 2 копійки, євро - на 15 копійок.
Про це йдеться в даних minfin.com.ua.
На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,38 - 41,45 грн.
На цей самий час "чорний" курс євро становив 47,10 - 47,80 грн.
Середні курси валют у касах банків були такими:
- Долар США - 41,25 - 41,79 грн (курс на 4 червня - 41,22 - 41,77 грн);
- Євро - 47,10 - 47,80 грн (курс на 4 червня - 47,10 - 47,65 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- Приватбанк - 41,15 - 41,75 грн;
- Ощадбанк - 41,35 - 41,75 грн;
- Укрсиббанк - 41,20 - 41,80 грн;
- ПУМБ - 41,20 - 41,80 грн;
- Райффайзен - 41,37 - 41,64 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
- Приватбанк - 46,75 - 47,75 грн;
- Ощадбанк - 47,00 - 47,85 грн;
- Укрсиббанк - 46,85 - 47,85 грн;
- ПУМБ - 47,00 - 47,00 грн;
- Райффайзен - 46,90 - 47,62 грн.
Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 41,84 грн за долар, monobank - 41,81 грн.