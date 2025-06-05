Курс валют у банках на 5 червня: скільки коштує долар та євро

Станом на 5 червня, середній курс долара до гривні у банках України збільшився на 2 копійки, євро - на 15 копійок.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,38 - 41,45 грн.

На цей самий час "чорний" курс євро становив 47,10 - 47,80 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,25 - 41,79 грн (курс на 4 червня - 41,22 - 41,77 грн);

Євро - 47,10 - 47,80 грн (курс на 4 червня - 47,10 - 47,65 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 41,15 - 41,75 грн;

Ощадбанк - 41,35 - 41,75 грн;

Укрсиббанк - 41,20 - 41,80 грн;

ПУМБ - 41,20 - 41,80 грн;

Райффайзен - 41,37 - 41,64 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк - 46,75 - 47,75 грн;

Ощадбанк - 47,00 - 47,85 грн;

Укрсиббанк - 46,85 - 47,85 грн;

ПУМБ - 47,00 - 47,00 грн;

Райффайзен - 46,90 - 47,62 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 41,84 грн за долар, monobank - 41,81 грн.