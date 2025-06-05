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Курс валют в банках на 5 июня: сколько стоит доллар и евро

Артур Крыжный — 5 июня, 10:50
Курс валют в банках на 5 июня: сколько стоит доллар и евро
Фото: Getty Images

По состоянию на 5 июня, средний курс доллара к гривне в банках Украины увеличился на 2 копейки, евро - на 15 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,38 - 41,45 грн.

На это же время "черный" курс евро составлял 47,10 - 47,80 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

  • Доллар США - 41,25 - 41,79 грн (курс на 4 июня - 41,22 - 41,77 грн);
  • Евро - 47,10 - 47,80 грн (курс на 4 июня - 47,10 - 47,65 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

  • Приватбанк - 41,12 - 41,72 грн;
  • Ощадбанк - 41,35 - 41,75 грн;
  • Укрсиббанк - 41,30 - 41,90 грн;
  • ПУМБ - 41,30 - 41,90 грн;
  • Райффайзен - 41,42 - 41,68 грн.

Кроме того, наличные курсы евро установили на таком уровне:

  • Приватбанк - 46,80 - 47,80 грн;
  • Ощадбанк - 47,00 - 47,85 грн;
  • Укрсиббанк - 47,00 - 48,00 грн;
  • ПУМБ - 47,20 - 47,90 грн;
  • Райффайзен - 46,90 - 47,60 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой курс доллара в Приватбанке составляет 41,84 грн за доллар, monobank - 41,81 грн.

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