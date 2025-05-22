Курс валют у банках на 22 травня: скільки коштує долар та євро
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Станом на 22 травня, середній курс долара до гривні у банках України не змінився і становив 41,80 грн, євро подорожчав на 5 копійок.
Про це йдеться в даних minfin.com.ua.
На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,40 - 41,47 грн.
На цей самий час "чорний" курс євро становив 46,95 - 47,15 грн.
Середні курси валют у касах банків були такими:
- Долар США - 41,10 - 41,80 грн (курс на 21 травня - 41,20 - 41,80 грн);
- Євро - 46,60 - 47,32 грн (курс на 21 травня - 46,52 - 47,27 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- Приватбанк - 41,00 - 41,60 грн;
- Ощадбанк - 41,15 - 41,65 грн;
- Укрсиббанк - 41,10 - 41,80 грн;
- ПУМБ - 41,20 - 41,80 грн;
- Райффайзен - 41,33 - 41,59 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
- Приватбанк - 46,30 - 47,30 грн;
- Ощадбанк - 46,50 - 47,35 грн;
- Укрсиббанк - 46,40 - 47,40 грн;
- ПУМБ - 46,40 - 47,10 грн;
- Райффайзен - 46,35 - 47,25 грн.
Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 41,84 грн за долар, monobank - 41,65 грн.
Нагадаємо:
Офіційний курс долара до гривні зменшився у четвер: 22 травня валюта подешевшала на 5 копійок.