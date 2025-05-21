Нацбанк показав курс долара та євро на четвер 22 травня

Офіційний курс долара до гривні зменшиться у четвер: 22 травня валюта подешевшає на 5 копійок.

Про це свідчить офіційний курс НБУ на четвер 22 травня.

Своєю чергою, курс євро збільшиться на 26 копійок щодо гривні.

Офіційні курси на четвер встановлено на такому рівні:

1 долар США — 41,43 грн ( 41,48 грн станом на 21 травня);

грн ( грн станом на 21 травня); 1 євро — 46,91 грн (46,65 грн станом на 21 травня).

Нагадаємо:

22 квітня 2025 року євро досягнув свого історичного рекорду у 47,76 гривні.