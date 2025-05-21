Нацбанк показав курс долара та євро на четвер 22 травня
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Офіційний курс долара до гривні зменшиться у четвер: 22 травня валюта подешевшає на 5 копійок.
Про це свідчить офіційний курс НБУ на четвер 22 травня.
Своєю чергою, курс євро збільшиться на 26 копійок щодо гривні.
Офіційні курси на четвер встановлено на такому рівні:
- 1 долар США — 41,43 грн (41,48 грн станом на 21 травня);
- 1 євро — 46,91 грн (46,65 грн станом на 21 травня).
Нагадаємо:
22 квітня 2025 року євро досягнув свого історичного рекорду у 47,76 гривні.