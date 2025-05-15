Курс валют на 15 травня: долар і євро дорожчають

Станом на 15 травня, офіційний курс долара до гривні зріс на 3 копійки, євро на 50 копійок.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,53 грн, євро - 46,58 грн (на 14 травня долар - 41,50 грн, євро - 46,08 грн).

На 09:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,40 - 41,47 грн.

На цей самий час "чорний" курс євро становив 46,55 - 46,75 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,22 - 41,80 грн (курс на 14 травня - 41,15 - 41,77 грн);

Євро - 46,15 - 47,02 грн (курс на 14 травня - 45,90 - 46,70 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 41,15 - 41,75 грн;

Ощадбанк - 41,30 - 41,80 грн;

Укрсиббанк - 41,10 - 41,85 грн;

ПУМБ - 41,30 - 41,90 грн;

Райффайзен - 41,35 - 41,61 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк - 45,95 - 46,95 грн;

Ощадбанк - 46,10 - 47,10 грн;

Укрсиббанк - 45,90 - 47,15 грн;

ПУМБ - 46,10 - 46,79 грн;

Райффайзен - 46,10 - 46,79 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 41,84 грн за долар, monobank - 41,83 грн.