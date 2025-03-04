Курс валют на 4 березня: долар та євро зросли в ціні

Станом на 4 березня, офіційний курс долара до гривні зріс на 16 копійок, євро — на 43 копійки.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,59 грн, євро – 43,54 грн (на 3 березня долар - 41,43 грн, євро – 43,11 грн).

На 09:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,60 – 41,71 грн.

На цей же час "чорний" курс євро становив 43,70 – 43,90 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,35 - 42,00 грн (курс на 3 березня – 41,30 - 41,95 грн);

Євро – 43,20 - 43,95 грн (курс на 3 березня – 43,10 - 43,80 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк – 41,20 - 41,80 грн;

Ощадбанк – 41,35 - 41,85 грн;

Укрсиббанк – 41,35 - 41,90 грн;

ПУМБ – 41,40 - 42,00 грн;

Райффайзен - 41,20 - 41,79 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 42,00 грн за долар, monobank - 41.99 грн.