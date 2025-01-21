Курс валют на 21 січня: скільки коштує долар та євро

Станом на 21 січня, офіційний курс долара до гривні від НБУ зменшився на 3 копійки, євро зріс на 13 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 42,15 грн, євро – 43,49 грн (на 20 січня долар - 42,13 грн, євро – 43,36 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 42,60 – 42,63 грн.

На цей же час "чорний" курс євро становив 44,10 – 44,31 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 42,10 - 42,65 грн (курс на 20 січня – 42,00 - 42,67 грн);

Євро – 43,50 - 44,25 грн (курс на 20 січня – 43,25 - 44,00 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк – 42,05 - 42,65 грн;

Ощадбанк – 42,05 - 42,70 грн;

Укрсиббанк – 42,00 - 42,68 грн;

ПУМБ – 42,20 – 42,80 грн;

Райффайзен - 41,90 - 42,58 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 42,73 грн за долар, monobank - 42,60 грн.