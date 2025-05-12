Курс валют у банках на 12 травня: долар та євро здешевшали
Станом на 12 травня, офіційний курс долара до гривні зріс на 4 копійки, євро впав на 13 копійок.
Про це йдеться в даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 41,54 грн, євро - 46,75 грн (на 9 травня долар - 41,51 грн, євро - 46,88 грн).
На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,41 - 41,50 грн.
На цей самий час "чорний" курс євро становив 46,97 - 47,17 грн.
Середні курси валют у касах банків були такими:
- Долар США - 41,20 - 41,80 грн (курс на 9 травня - 41,20 - 41,79 грн);
- Євро - 46,50 - 47,20 грн (курс на 9 травня - 46,5 - 47,20 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- Приватбанк - 41,15 - 41,75 грн;
- Ощадбанк - 41,30 - 41,80 грн;
- Укрсиббанк - 41,25 - 41,85 грн;
- ПУМБ - 41,30 - 41,90 грн;
- Райффайзен - 41,45 - 41,69 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
- Приватбанк - 46,20 - 47,20 грн;
- Ощадбанк - 46,40 - 47,40 грн;
- Укрсиббанк - 46,40 - 47,40 грн;
- ПУМБ - 46,90 - 47,60 грн;
- Райффайзен - 46,40 - 47,10 грн.
Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 41,84 грн за долар, monobank - 41,83 грн.
Нагадаємо:
Офіційний курс долара до гривні збільшився у п'ятницю: 9 травня валюта здорожчала на 8 копійок.