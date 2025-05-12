Курс валют у банках на 12 травня: долар та євро здешевшали

Станом на 12 травня, офіційний курс долара до гривні зріс на 4 копійки, євро впав на 13 копійок.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,54 грн, євро - 46,75 грн (на 9 травня долар - 41,51 грн, євро - 46,88 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,41 - 41,50 грн.

На цей самий час "чорний" курс євро становив 46,97 - 47,17 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,20 - 41,80 грн (курс на 9 травня - 41,20 - 41,79 грн);

Євро - 46,50 - 47,20 грн (курс на 9 травня - 46,5 - 47,20 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 41,15 - 41,75 грн;

Ощадбанк - 41,30 - 41,80 грн;

Укрсиббанк - 41,25 - 41,85 грн;

ПУМБ - 41,30 - 41,90 грн;

Райффайзен - 41,45 - 41,69 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк - 46,20 - 47,20 грн;

Ощадбанк - 46,40 - 47,40 грн;

Укрсиббанк - 46,40 - 47,40 грн;

ПУМБ - 46,90 - 47,60 грн;

Райффайзен - 46,40 - 47,10 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 41,84 грн за долар, monobank - 41,83 грн.

Нагадаємо:

Офіційний курс долара до гривні збільшився у п'ятницю: 9 травня валюта здорожчала на 8 копійок.