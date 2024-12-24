Акції Honda підскочили на 17%: причини

Акції Honda Motor Co. зросли більш ніж на 17%, найбільше з серпня, після того, як автовиробник заявив, що викупить акції на суму до 7 млрд дол до грудня наступного року, напередодні угоди, яка передбачає поглинання хворого конкурента Nissan Motor Co.

Про це пише Bloomberg.

Honda заявила, що викупить максимум 24% акцій, що перебувають в обігу, в період з 6 січня по 23 грудня 2025 року. Того ж дня обидва автовиробники оголосили про попередню домовленість про створення спільної холдингової компанії, яка планує вивести акції на біржу в серпні 2026 року.

Викуп акцій розглядається як спроба зменшити занепокоєння акціонерів Honda щодо негативного впливу, який може мати на компанію об'єднання з Nissan. Станом на 11 ранку в Токіо Honda була найкращою компанією на Nikkei 225 і найбільше сприяла зростанню індексу Topix.

Викуповуючи таку велику частку акцій, Honda, можливо, прагне вплинути на співвідношення своєї можливої угоди з Nissan, оскільки автовиробники домовилися частково базувати це співвідношення на цінах своїх акцій.

Нагадаємо:

Автомобільні компанії Nissan і Honda у понеділок, 23 грудня, підписали меморандум про взаєморозуміння для можливого об'єднання бізнесу шляхом створення спільної холдингової компанії.

Акції автовиробника Nissan продемонстрували найвищу динаміку на японському фондовому індексі Nikkei 225 і зросли на 24% на тлі новин про переговори з Honda про злиття.