Акции Honda подскочили на 17%: причины

Акции Honda Motor Co. выросли более чем на 17%, больше всего с августа, после того, как автопроизводитель заявил, что выкупит акции на сумму до 7 млрд долл. до декабря следующего года, в преддверии сделки, которая предусматривает поглощение больного конкурента Nissan Motor Co.

Об этом пишет Bloomberg.

Honda заявила, что выкупит максимум 24% акций, находящихся в обращении, в период с 6 января по 23 декабря 2025 года. В тот же день оба автопроизводителя объявили о предварительной договоренности о создании совместной холдинговой компании, которая планирует вывести акции на биржу в августе 2026 года.

Выкуп акций рассматривается как попытка уменьшить беспокойство акционеров Honda относительно негативного влияния, которое может оказать на компанию объединение с Nissan. По состоянию на 11 утра в Токио Honda была лучшей компанией на Nikkei 225 и больше всего способствовала росту индекса Topix.

Выкупая такую большую долю акций, Honda, возможно, стремится повлиять на соотношение своей возможной сделки с Nissan, поскольку автопроизводители договорились частично базировать это соотношение на ценах своих акций.

Напомним:

Автомобильные компании Nissan и Honda в понедельник, 23 декабря, подписали меморандум о взаимопонимании для возможного объединения бизнеса путем создания совместной холдинговой компании.

Акции автопроизводителя Nissan продемонстрировали самую высокую динамику на японском фондовом индексе Nikkei 225 и выросли на 24% на фоне новостей о переговорах с Honda о слиянии.