Як зміцнити лісову галузь України та підтримати економіку. Конкретні кроки

Як реформи в деревообробній галузі можуть допомогти врятувати економіку України

Переконаний, що деревообробна галузь України — одна з ключових складових національної економіки. Вона забезпечує робочі місця, підтримує багато суміжних секторів та сприяє розвитку експортного потенціалу.

Проте сьогодні ми зіштовхуємось із низкою серйозних викликів, які ставлять під загрозу її подальший розвиток та стабільність.

Основними проблемами є дефіцит ресурсу, бюрократичні труднощі та відсутність ефективних механізмів для забезпечення сталого постачання деревини. Щоб забезпечити майбутнє деревообробних підприємств, необхідні термінові реформи та зміни у регулюванні цієї сфери. Про все по черзі.

Дефіцит ресурсу — головна проблема деревообробної галузі

Однією з основних проблем, з якими сьогодні стикаються деревообробні підприємства в Україні, є нестача сировини. Це безпосередньо пов’язано з недостатньою кількістю лісозаготівельних бригад, а також із бюрократичними складнощами в отриманні лісорубних квитків для здійснення санітарних рубок.

Нині правила, що регулюють ці процедури, стали ще суворішими, і це створює додаткові труднощі для постійних лісокористувачів, які і без того мають труднощі з забезпеченням сировини для деревообробних підприємств.

На жаль, в умовах обмеженого постачання деревини, галузь змушена працювати в умовах дефіциту. Цей фактор не тільки гальмує розвиток підприємств, але й ставить під загрозу стабільність усього сектору.

Потрібні термінові нововведення для подолання бюрократичних бар'єрів

Асоціація деревообробних підприємств України (АДПУ) вже неодноразово піднімала питання необхідності змін у сфері лісозаготівлі. Головним чином, йдеться про спрощення процедур, пов’язаних з санітарними рубками.

На тлі активної цифровізації багатьох галузей, нелогічно, що лісозаготівельні процедури все ще зберігають високий рівень бюрократії.

Відсутність автоматизації і відверте ускладнення процедур лише створюють додаткові бар'єри для деревообробників, гальмуючи їхнє виробництво та розвиток.

Боротьба із нелегальної деревиною та підвищенням прозорості ринку

Українській деревообробник зазвичай працював в умовах, коли на ринок потрапляла значна частка нелегального (сірого) ресурсу, або існували певні «квоти» на обсяг ресурсу від окремих лісокористувачів.

Це спотворювало конкуренцію, бо дехто мав можливість домовлятись і мати доступ до більш дешевої сировини. Хтось працював виключно на більш дорожчій легальній деревині.

За останній рік ДП «Ліси України» провело дійсно велику роботу із мінімізації схем з незаконною деревиною та проведенням практично всього обсягу реалізації через прозорі торги.

Більш жорстко контролюються відводи ділянок в рубку, безпека підприємства стала протидіяти спробам пересорту. Звісно є над чим працювати, але головне – системний підхід та постійний зворотній зв’язок з деревопереробниками, які чемно продовжують свою працю попри всі виклики сьогодення.

У сегменті великого і середнього бізнесу я б оцінив за непрямими ознаками зменшення обсягу «сірої» деревини до 70% по деяких регіонах. Про промислові поставки сірої деревини вже не йдеться. Хоча залишається проблема дрібного сегменту.

Але не потрібно забувати, що коли ми говоримо про деревину, то повинні завжди боротися за однакові умови співробітництва щодо всіх лісокористувачів без виключень. Це стосується комунальних підприємств та інших лісокористувачів, які не входять до ДП «Ліси України».

Там продовжується цілеспрямоване направлення ресурсу на конкретних покупців навіть в останні роки. Вирішити це питання можливо тільки жорсткими законодавчими методами. Все інше, як доводить практика, не працює. А вже після цього, я вірю та сподіваюсь, будуть розібрані всі кейси попередніх періодів…

Отже для підтримки та розвитку деревообробних підприємств важливо здійснити низку реформ, які сприятимуть сталому розвитку цієї галузі.

Ось кілька ключових напрямків, які, на нашу думку, повинні стати частиною державної політики.

Прийняття Закону "Про ринок деревини"

Цей закон має на меті створити прозорий ринок деревини, що дозволить стабільно постачати сировину на підприємства та забезпечить доступ до ресурсів для всіх учасників ринку.

Прозорість і чіткість у регулюванні цього ринку є необхідними умовами для зниження корупційних ризиків і підвищення конкурентоспроможності підприємств.

Тим більше, ми вже маємо позитивні результати законодавчих змін, які відбулися в середині 2021 року відколи продавці мають реалізовувати необроблену деревину виключно на ліцензованих біржах.

Ми отримали прозорі конкурентні біржові торги; аналітичні модулі; графіки поставок сировини; агентів бірж, які на місцях контролюють аби продукція відповідала заявленим у лоті параметрам; систему моніторингу виконання біржових угод. І в результаті всього вище перерахованого деревообробники нарешті мають безперешкодну можливість отримати саме той ресурс, який вони виграли на торгах.

Раніше ж представники лісгоспів могли дозволити собі вимагати незаконні кошти за своєчасне або повне відвантаження продукції. Проте сьогодні майже унеможливлено корупційну складову, адже процес перебуває під ретельним контролем бірж та центрального офісу ДП "Ліси України".

І це, маю зазначити, дає свої плоди, адже станом на зараз відсоток виконання договорів становить майже 95%. Саме ця цифра і є найкращим підтвердженням моїх слів вище і свідчить про неабияку ефективність нової системи.

Запровадження реєстру деревообробників

Ця ініціатива спрямована на створення прозорого та зрозумілого обліку всіх учасників деревообробної галузі. Реєстр забезпечить відкритість інформації, підтримає чесну конкуренцію та полегшить взаємодію між підприємствами, постачальниками сировини й держорганами.

Основні функції реєстру включатимуть: ідентифікацію учасників ринку, контроль та моніторинг, доступ до ресурсів за рахунок полегшення процесу участі в біржових торгах та підвищення довіри шляхом сприяння відкритості ринку та забезпечення рівних умов для всіх учасників.

Очікуємо, що реєстр стане інструментом боротьби з тіньовими схемами та сприятиме розвитку галузі в умовах чесної конкуренції.

Для підтримки підприємств та забезпечення стабільності ринку необхідно також звернути увагу на впровадження нових фінансових механізмів, таких як банківські гарантії та індексація цін для річних контрактів.

Це дозволить компаніям краще планувати свої фінансові потоки, а також зробить умови для бізнесу більш передбачуваними та менш ризикованими.

Успішна реалізація запропонованих вище змін дозволить не лише підтримати деревообробні підприємства, але й зміцнити всю лісову галузь в Україні.

Завдяки впровадженню згаданих ініціатив та фінансових механізмів можна забезпечити сталий розвиток деревообробної промисловості, зберегти національні лісові ресурси і підтримати інші суміжні галузі економіки.

Тому запровадження цих реформ не тільки допоможе підприємствам подолати поточні труднощі, але й стане важливим кроком до зміцнення економіки країни в цілому.