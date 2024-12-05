Пошт-реформа митниці

Хто саме та як буде здійснювати заплановану урядом реформу митниці

Згідно з інформацією, що шириться в пабліках та окремих ЗМІ, на засіданні уряду, начебто, було рішення про затвердження складу так званої Міжвідомчої робочої групи з питань реформування системи органів, що реалізують митну політику.

Станом на сьогодні офіційної інформації щодо такого рішення немає, але ми ж добре розуміємо, що «диму без вогню» у нас в країні не буває. Можливо, рішення ще допрацьовується, оскільки склад робочої групи було б логічним затвердити разом з положенням, що визначає функції та повноваження такої групи. Але «турборежим» — він такий: спочатку рішення, а потім робота над тим, як же його все ж таки практично виконати …

Ця інформація вже викликала широку дискусію, навіть попри те, що це тільки проєкт, який взятий за основу, але, можливо, доопрацьовується.

Спробуємо проаналізувати склад цієї «робочої групи» з точки зору того, хто саме буде здійснювати реформу митниці та які сфери митної справи зараз будуть найбільше цікавити саме цю команду реформаторів.

Призначення генерального директора АТ «Укрпошта» головою комісії викликає питання щодо його потенційного глибокого системного професіоналізму та розуміння процесів у сфері митної справи, адже поштові відправлення фактично є тільки одним із видів транспорту, яким товари переміщуються через митний кордон паралельно з міжнародними експрес-відправленнями.

І то далеко не основним за обсягами перевезень. Ну, звісно, якщо не враховувати масові поставки товарів поштою, наприклад, з платформи OLX, де «Укрпошта» стала справжнім чемпіоном. Але що стосується «класичних» поштових відправлень, то тут «Укрпошта» вже суттєво безповоротно програє таким приватним операторам, як «Міст-експрес» та «Нова пошта».

Можливо, призначення очільника АТ «Укрпошта» керівником з групи щодо реформування митниці пов’язане саме з його видатними менеджерськими здібностями на посаді гендиректора державної пошти?

Тут доцільно відразу врахувати рівень покращення сервісу державної пошти порівняно з приватними поштовими операторами, а також вкрай негативну динаміку зміни питомої ваги державної пошти на ринку міжнародних та внутрішніх поштових перевезень. І все стане зрозумілим. Судячи з публічних виступів, представники приватних поштових операторів вже навіть не розглядають державну пошту як конкурента на ринку потових перевезень.

Звичайно, якщо не враховувати позитивний досвід державної пошти з випуску поштових марок, видачі енергозберігаючих ламп, видачі «Зимової підтримки» або ідеї оснащення листонош самокатами.

До речі, в контексті «Зимової підтримки» «Укрпошта» пропонує витратити ці кошти на купівлю засобів особистої гігієни та продуктів харчування, які вже широко представлені у відділеннях «Укрпошта» на торговельних вітринах та стендах. Ні. Тут точно не про здобутки і професіоналізм. Тут щось інше. Не пов’язане з публічними та видимими простим оком успіхами й досягненнями. Далі буде видно з практичних кроків та дій конкретної особи.

Заступник міністра фінансів – кандидатура зрозуміла з огляду на функціонал Мінфіну з формування державної митної політики.

Торговий представник України – кандидатура зрозуміла з огляду на реалізацію митницею заходів тарифного та нетарифного регулювання при переміщенні товарів через кордон у рамках міжнародної торгівлі.

Членство заступника міністра розвитку громад та територій в складі цієї робочої групи пов’язане, очевидно, зі здійсненням під керівництвом цього міністерства функцій з розбудови пунктів пропуску на державному кордоні.

Мета членства заступника голови СБУ у складі групи – питання риторичне з огляду на функціонал саме цієї служби в процесі діяльності митниці на сьогодні та в перспективі якогось ефективного реформування. Спробую пояснити. Що СБУ формально робить на митниці?

По-перше, бореться з корупцією. Але крім СБУ, на митниці з корупцією з борються щонайменше ДБР, Нацполіція та НАБУ. А представників цих органів у робочій групі немає. По-друге, бореться з класичною контрабандою (зброя, наркотики, культурні цінності тощо).

Чому я акцентую саме на класичній контрабанді? — Тому, що після криміналізації товарної контрабанди цим питанням опікується БЕБ, представників якого немає в складі робочої групи. Тобто участь представника СБУ у складі робочої групи з реформування митниці теж має якісь інші приховані та непублічні причини.

Участь керівників групи Система координації МТД, проєкту МТД EU4PFM та проєкту МТД DTA є принаймні зрозумілою, зважаючи на актуальний стан та перспективи залучення цієї міжнародної технічної допомоги для вдосконалення діяльності української митниці.

І «вишенька на торті» — участь трьох представників та яскравий доказ того, що ж є ключовим центром уваги на цьому етапі реформування митниці, а саме – митні інформаційні технології! Чекаємо на появу в другій хвилі реформаторів «нових-старих» прізвищ на кшталт Нефьодова та Єнтіса з черговими «реформаторськими» пропозиціями про передачу інформаційних митних технологій на «аутсорс» та «успішне освоєння» багатомільйонних бюджетних коштів та коштів міжнародних програм на «вдосконалення та покращення» ІТ- складової митниці.

І, на жаль, жодного з представників вітчизняного українського бізнесу, який і буде відчувати на собі всі реальні, а не вдавані та популістські результати чергового «реформування» української митниці.