Почта-реформа таможни

Кто именно и как будет осуществлять запланированную правительством реформу таможни

Согласно информации, распространяющейся в пабликах и отдельных СМИ, на заседании правительства, вроде бы, было решение об утверждении состава так называемой Межведомственной рабочей группы по вопросам реформирования системы органов, реализующих таможенную политику.

По состоянию на сегодня официальной информации относительно такого решения нет, но мы же хорошо понимаем, что "дыма без огня" у нас в стране не бывает. Возможно, решение еще дорабатывается, поскольку состав рабочей группы было бы логичным утвердить вместе с положением, определяющим функции и полномочия такой группы. Но "турборежим" - он такой: сначала решение, а потом работа над тем, как же его все же практически выполнить...

Эта информация уже вызвала широкую дискуссию, даже несмотря на то, что это только проект, который взят за основу, но, возможно, дорабатывается.

Попробуем проанализировать состав этой "рабочей группы" с точки зрения того, кто именно будет осуществлять реформу таможни и какие сферы таможенного дела сейчас будут больше всего интересовать именно эту команду реформаторов.

Назначение генерального директора АО "Укрпочта" председателем комиссии вызывает вопросы относительно его потенциального глубокого системного профессионализма и понимания процессов в сфере таможенного дела, ведь почтовые отправления фактически являются только одним из видов транспорта, которым товары перемещаются через таможенную границу параллельно с международными экспресс-отправлениями.

И то далеко не основным по объемам перевозок. Ну, конечно, если не учитывать массовые поставки товаров по почте, например, с платформы OLX, где "Укрпочта" стала настоящим чемпионом. Но что касается "классических" почтовых отправлений, то здесь "Укрпочта" уже существенно безвозвратно проигрывает таким частным операторам, как "Мост-экспресс" и "Новая почта".

Возможно, назначение главы АО "Укрпочта" руководителем из группы по реформированию таможни связано именно с его выдающимися менеджерскими способностями на должности гендиректора государственной почты?

Тут целесообразно сразу учесть уровень улучшения сервиса государственной почты по сравнению с частными почтовыми операторами, а также крайне негативную динамику изменения удельного веса государственной почты на рынке международных и внутренних почтовых перевозок. И все станет понятным. Судя по публичным выступлениям, представители частных почтовых операторов уже даже не рассматривают государственную почту как конкурента на рынке почтовых перевозок.

Конечно, если не учитывать положительный опыт государственной почты по выпуску почтовых марок, выдаче энергосберегающих ламп, выдаче "Зимней поддержки" или идеи оснащения почтальонов самокатами.

Кстати, в контексте "Зимней поддержки" "Укрпочта" предлагает потратить эти средства на покупку средств личной гигиены и продуктов питания, которые уже широко представлены в отделениях "Укрпочта" на торговых витринах и стендах. Нет. Здесь точно не о достижениях и профессионализме. Здесь что-то другое. Не связанное с публичными и видимыми простым глазом успехами и достижениями. Дальше будет видно по практическим шагам и действиям конкретного лица.

Заместитель министра финансов - кандидатура понятна, учитывая функционал Минфина по формированию государственной таможенной политики.

Торговый представитель Украины - кандидатура понятна, учитывая реализацию таможней мер тарифного и нетарифного регулирования при перемещении товаров через границу в рамках международной торговли.

Членство заместителя министра развития общин и территорий в составе этой рабочей группы связано, очевидно, с осуществлением под руководством этого министерства функций по развитию пунктов пропуска на государственной границе.

Цель членства заместителя председателя СБУ в составе группы - вопрос риторический, учитывая функционал именно этой службы в процессе деятельности таможни на сегодня и в перспективе какого-то эффективного реформирования. Попробую объяснить. Что СБУ формально делает на таможне?

Во-первых, борется с коррупцией. Но кроме СБУ, на таможне с коррупцией с борются как минимум ГБР, Нацполиция и НАБУ. А представителей этих органов в рабочей группе нет. Во-вторых, борется с классической контрабандой (оружие, наркотики, культурные ценности и т.д.).

<Почему я акцентирую именно на классической контрабанде? - Потому, что после криминализации товарной контрабанды этим вопросом занимается БЭБ, представителей которого нет в составе рабочей группы. То есть участие представителя СБУ в составе рабочей группы по реформированию таможни тоже имеет какие-то другие скрытые и непубличные причины.

Участие руководителей группы Система координации МТП, проекта МТП EU4PFM и проекта МТП DTA является по крайней мере понятным, учитывая актуальное состояние и перспективы привлечения этой международной технической помощи для совершенствования деятельности украинской таможни.

И "вишенка на торте" - участие трех представителей и яркое доказательство того, что же является ключевым центром внимания на этом этапе реформирования таможни, а именно - таможенные информационные технологии!

Ждем появления во второй волне реформаторов "новых-старых" фамилий вроде Нефедова и Ентиса с очередными "реформаторскими" предложениями о передаче информационных таможенных технологий на "аутсорс" и "успешное освоение" многомиллионных бюджетных средств и средств международных программ на "совершенствование и улучшение" ІТ-составляющей таможни.

И, к сожалению, ни одного из представителей отечественного украинского бизнеса, который и будет ощущать на себе все реальные, а не мнимые и популистские результаты очередного "реформирования" украинской таможни.