У США знову перевіряють, чи порушила компанія Polymarket угоду 2022 року

Американський регулятор розслідує, чи порушила компанія Polymarket, оператор ринку прогнозів, угоду про врегулювання 2022 року, в якій вона зобов'язалася заборонити доступ американським користувачам до своєї основної закордонної платформи.

Про це повідомляє Reuters.

Таким чином відновлено розслідування, яке агентство закрило минулого року без висунення звинувачень, повідомили дві особи, обізнані з ситуацією.

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) з'ясовує, чи вжила Polymarket достатніх заходів для недопуску американських користувачів на платформу в рамках більш широкого розслідування, яке вона розпочала щодо компанії на початку цього року, зазначили джерела.

Одне з джерел повідомило, що перевірка зосереджена на минулих заходах контролю та процесах Polymarket.

У рамках цього розслідування відомство вивчає механізми контролю Polymarket, що дозволяють визначати місцезнаходження клієнтів, а також її рекламну діяльність у Сполучених Штатах, зазначили джерела.

Polymarket базується в Нью-Йорку та має офшорну компанію, зареєстровану в Панамі.

CFTC також ретельно перевіряє американську платформу Polymarket, яку компанія почала впроваджувати наприкінці минулого року, зокрема процеси реєстрації клієнтів та заходи щодо захисту клієнтів, зазначили джерела, які висловилися на умовах анонімності, щоб обговорити конфіденційні питання щодо правозастосування.

Агентство Reuters вперше повідомляє про ці аспекти розслідування. Газета "The Wall Street Journal", агентство Bloomberg News та інші ЗМІ вперше повідомили в червні, що CFTC проводить широке розслідування щодо Polymarket, але навели мало подробиць. Bloomberg додало, що CFTC вивчає активність у соціальних мережах, пов'язану з компанією.

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Нагадаємо:

У січні в Україні регулятор ухвалив рішення про обмеження доступу до 198 вебсайтів, серед яких платформа для прогнозів Polymarket.