Зеленський розповів, як Кубраков допоможе посилити енергетику Києва

Президент Володимир Зеленський розповів, що колишній віцепремʼєр із відновлення Олександр Кубраков може допомогти Києву з підготовкою енергетики до зими.

Про це він розповів у листуванні з журналістами.

За словами президента, Київ потребує посилення енергетичної стійкості незалежно від того, триватиме війна чи ні, адже інфраструктура зазнала значних руйнувань і потребує нових генеруючих потужностей.

Зеленський зазначив, що Кубраков має великий досвід у цій сфері, однак рішення щодо його майбутнього статусу поки не ухвалене. Наприкінці тижня президент планує особисто зустрітися з ним для подальшого обговорення.

Нагадаємо:

Колишній віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у січні 2026 року став радником президента Зеленського з питань інфраструктури.