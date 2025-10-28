Зеленський анонсував онлайн-зустріч коаліції з підтримки енергетики

На тижні має відбутися засідання коаліції підтримки енергетичного сектора України у відеоформаті, рішення про утворення цієї коаліції було прийнято нещодавно.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає "Interfax-Україна".

"Після багатьох масових атак по Україні, по нашій енергетиці, по логістиці, водопостачанню, газопостачанню, не тільки електрика була під ударами…

Нещодавно було прийнято рішення організувати таку коаліцію підтримки енергетичного сектора України", - сказав Зеленський під час зустрічі з міністром закордонних справ Нідерландів Девідом ван Віллем у вівторок.

