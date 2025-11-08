У Кременчуці воду подаватимуть за графіком внаслідок ворожої атаки

Через те, що Кременчуг залишається знеструмленим після ворожої атаки, міський водоканал перейшов на роботу в режимі резервного живлення — за допомогою потужних генераторів.

Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.

Він зазначив, що подача холодної води в міську мережу здійснюється за графіком:

Будні дні: 06:00 – 09:00 18:00 – 21:00



Вихідні дні: 08:00 – 11:00 18:00 – 21:00





Це графік подачі холодної води до міської мережі, підкреслив Малецький.