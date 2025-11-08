У Кременчуці воду подаватимуть за графіком внаслідок ворожої атаки
Getty Images
Через те, що Кременчуг залишається знеструмленим після ворожої атаки, міський водоканал перейшов на роботу в режимі резервного живлення — за допомогою потужних генераторів.
Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.
Він зазначив, що подача холодної води в міську мережу здійснюється за графіком:
Будні дні:
06:00 – 09:00
18:00 – 21:00
Вихідні дні:
08:00 – 11:00
18:00 – 21:00
Це графік подачі холодної води до міської мережі, підкреслив Малецький.
"Окремо відпрацьовується питання подачі води до будинків, які потребують додаткового підкачування насосами — на верхні поверхи", – додав він.
Нагадаємо:
У містах Горішні Плавні Полтавської області через ворожі удари відсутні світло, вода і тепло, у Кременчуку повідомляють про відсутність електропостачання.