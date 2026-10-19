ЄС відмовився від мораторію на видобуток нафти й газу в Арктиці

Європейський Союз пом'якшує свою позицію щодо видобутку нафти та газу в полярних регіонах, хоча у своїй майбутній стратегії щодо Арктики й надалі закликає залишити всі види викопного палива в надрах землі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Проєкт стратегії, з яким ознайомилося агентство Bloomberg, не містить жодних згадок про мораторій на нові буріння нафти та газу в Арктиці, що свідчить про зміну формулювань порівняно з позицією ЄС 2021 року.

Ці формулювання були предметом інтенсивних дискусій між торговим блоком та Норвегією, яка активно лобіювала, щоб ЄС відмовився від своєї, зумовленої кліматичними міркуваннями, протидії розвідці нафти та газу на далекій півночі.

Скандинавська країна видала п'ять ліцензій на розвідку нафти та газу в Баренцевому морі, що є частиною Арктики, під час минулорічного ліцензійного раунду, а також відкрила 38 блоків для подання заявок у 2026 році.

Минулого року Норвегія забезпечила майже третину імпорту газу до ЄС, у тому числі невелику частину з цих родовищ.

Нафтова галузь побоювалася, що ЄС зобов'яжеться не купувати нафту та газ із нових арктичних родовищ Норвегії. Натомість у проєкті зазначено, що Союз надаватиме "пріоритет" відновлювальним джерелам енергії та вуглеводням, видобутим за межами Арктики.

Європейська комісія також заявляє, що докладатиме зусиль для досягнення міжнародної домовленості щодо запобігання подальшій розробці арктичних нафтових і газових ресурсів або їх купівлі, коли така діяльність "становить загрозу для арктичної екосистеми".

У останньому проєкті також підтверджується ширше зобов'язання ЄС докладати зусиль для того, щоб вугілля, нафта та газ залишалися в надрах, зокрема в Арктиці, відповідно до його кліматичних цілей. Блок встановив юридично зобов'язувальну мету скоротити чисті викиди парникових газів на 90 % до 2040 року порівняно з рівнем 1990 року.

Екологічні організації заявили, що ці зміни не означають суттєвого відступу з боку Брюсселя. Паал Фрісвольд, який очолює Альянс за збереження мораторію на буріння нафти в Арктиці, сказав Bloomberg, що, на його думку, виключення слова "мораторій" робить ключове послання щодо клімату сильнішим.

Нагадаємо:

Поставки російської нафти через Північний Льодовитий океан все більше уповільнюються. Цього року рейси до північного Китаю з російських портів в Арктиці і Балтійському морі Північним морським шляхом на три тижні довші, ніж минулого.