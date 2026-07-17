Греція пояснила, чому виступила проти нових санкцій ЄС щодо Росії

Греція заявила, що заборона на передавання російського газу третім країнам може позбавити європейських перевізників скрапленого газу частки ринку на користь конкурентів поза ЄС.

Про це пише Reuters із посиланням на двох посадовців грецького уряду.

Цього тижня Афіни виступили проти окремих положень 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії. У середу посли країн Євросоюзу не змогли погодити пакет через заперечення кількох держав, серед яких були Греція та Австрія.

У грецькому уряді наголосили, що нові обмеження мають посилювати тиск на Москву, але не створювати стратегічних переваг для компаній із Китаю, США, Японії та інших країн коштом європейського бізнесу.

Греція домінує на європейському ринку перевезень скрапленого природного газу та є одним із найбільших гравців у світі.

Країни ЄС також поки не визначилися щодо посилення обмежень на російський LNG. Переговори щодо 21-го пакета санкцій відклали до 23 липня.

Нагадаємо:

Греція блокує новий пакет санкцій ЄС проти російського газу, щоб захистити судноплавну компанію Dynagas, що належить грецькому магнату Джорджу Прокопіу.