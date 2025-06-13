Єгипет готується до відключень світла через зупинку газу з Ізраїлю

Блакаут в Каїрі, 2024 рік

Єгипет зменшив постачання газу до підприємств після зупинки двох родовищ в Ізраїлі, зокрема Левіафана. Країна екстрено переходить на дизель, щоб уникнути віялових відключень.

Про це пише Bloomberg.

Єгипет почав скорочувати постачання природного газу до деяких галузей промисловості через зменшення імпорту з Ізраїлю. Це рішення уряд ухвалив на тлі ризику повторення енергетичного дефіциту, який спричиняв масштабні відключення електроенергії в попередні роки.

Постачання з Ізраїлю скоротилися після тимчасового закриття двох газових проектів, серед яких найбільше родовище Левіафан. Причиною стали загрози безпеці після обмінів ударами між Ізраїлем та Іраном.

Щоб стабілізувати ситуацію, єгипетська влада перевела частину електростанцій на дизельне паливо, а також наростила імпорт скрапленого газу. Угоди про LNG-постачання вже підписано, але вони почнуть діяти лише з наступного місяця.

Поки ж країна залишається вразливою до можливого дефіциту електроенергії в літній пік споживання.

Нагадаємо:

Ізраїль закрив найбільше родовище природного газу Leviathan через загрозу з боку Ірану.