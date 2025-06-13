Египет готовится к отключениям света из-за остановки газа из Израиля

Египет уменьшил поставки газа на предприятия после остановки двух месторождений в Израиле, в частности Левиафана. Страна экстренно переходит на дизель, чтобы избежать веерных отключений.

Об этом пишет Bloomberg.

Египет начал сокращать поставки природного газа в некоторые отрасли промышленности из-за уменьшения импорта из Израиля. Это решение правительство приняло на фоне риска повторения энергетического дефицита, который вызывал масштабные отключения электроэнергии в предыдущие годы.

Поставки из Израиля сократились после временного закрытия двух газовых проектов, среди которых крупнейшее месторождение Левиафан. Причиной стали угрозы безопасности после обменов ударами между Израилем и Ираном.

Чтобы стабилизировать ситуацию, египетские власти перевели часть электростанций на дизельное топливо, а также нарастили импорт сжиженного газа. Соглашения о LNG-поставках уже подписаны, но они начнут действовать только со следующего месяца.

Пока же страна остается уязвимой к возможному дефициту электроэнергии в летний пик потребления.

Напомним:

Израиль закрыл крупнейшее месторождение природного газа Leviathan из-за угрозы со стороны Ирана.