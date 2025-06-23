ДТЕК та Octopus Energy запустили нову програму дахових СЕС для бізнесу

Енергетична компанія ДТЕК Ріната Ахметова та британська компанія з технологій чистої енергетики Octopus Energy Group запускають програму RISE, спрямовану на встановлення дахових сонячних електростанцій і систем накопичення енергії для українського бізнесу та державних установ.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Ініціатива має поєднати експертизу ДТЕК у реалізації енергоефективних проєктів та операційну систему Kraken від Octopus Energy Group, що працює на основі штучного інтелекту.

За задумом компаній, проєкт допоможе стабілізувати енергосистему та захистити клієнтів від відключень і стрибків цін.

Планується залучити 100 млн євро для фінансування 100 локальних енергетичних проєктів протягом трьох років.

Сонячні електростанції та системи накопичення енергії встановлюватимуться безпосередньо на об’єктах клієнтів компанією D.Solutions, що працює під брендом YASNO і є підрозділом ДТЕК.

Це дасть бізнесам змогу в реальному часі оптимізувати й керувати споживанням електроенергії, зменшувати навантаження в години пікових потреб та продавати надлишкову електроенергію в мережу.

Управління відбуватиметься через платформу Kraken на основі штучного інтелекту.

Нагадаємо:

ДТЕК залучив рекордну суму 3 млрд грн від трьох українських банків — "Ощадбанку", ПУМБ і "Укргазбанку".