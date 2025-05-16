В Україні частка населення у споживанні електроенергії перевищує третину

В Україні частка населення у структурі споживання електроенергії за результатами січня-квітня сягнула 36,8%.

Про це свідчать дані, які є у розпорядженні ExPro.

Зазначається, що населення споживає більше електроенергії, ніж промисловість, з початку повномасштабної війни, за винятком декількох місяців.

Згідно з дослідженням, минулого року пік споживання електроенергії населенням спостерігався у грудні, частка у загальній структурі сягнула майже 39%.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів ухвалив рішення зберегти незмінним тариф на електроенергію для населення до 31 жовтня 2025 року (4,32 грн/кВт*год). "Нічний тариф" для споживачів зі встановленим двозонним лічильником 2,16 грн за кВт*год також залишається чинним.