В Украине доля населения в потреблении электроэнергии превышает треть

В Украине доля населения в структуре потребления электроэнергии по результатам января-апреля достигла 36,8%.

Об этом свидетельствуют данные, которые есть в распоряжении ExPro.

Отмечается, что население потребляет больше электроэнергии, чем промышленность, с начала полномасштабной войны, за исключением нескольких месяцев.

Согласно исследованию,в прошлом году пик потребления электроэнергии населением наблюдался в декабре, доля в общей структуре достигла почти 39%.

Напомним:

Кабинет министров принял решение сохранить неизменным тариф на электроэнергию для населения до 31 октября 2025 года (4,32 грн/кВт*ч). "Ночной тариф" для потребителей с установленным двухзонным счетчиком 2,16 грн за кВт*ч также остается в силе.