Україна імпортувала товарів для відновлення енергетичної інфраструктури на понад 6,5 мільярдів за місяць

У серпні 2025 року в Україну ввезено 14,5 тисяч тонн товарів, що сприяють відновленню енергетичної інфраструктури, на понад 6,55 млрд грн.

Про це інформує Державна митна служба.

Йдеться, що серед імпортованої продукції – парові та гідравлічні турбіни, електрогенераторні установки, акумулятори великої ємності, інвертори та інші види обладнання, що необхідні для забезпечення стабільності енергосистеми.

Як зазначає митниця, імпорт здійснювався із застосуванням законодавчо встановлених пільг зі сплати митних платежів. Загальний обсяг наданих пільг лише у серпні становив понад 1,41 млрд грн.

За даними ДМС, обсяги імпорту енергетичного обладнання залишається практично на рівні аналогічного періоду 2024 року. Для порівняння: торік у серпні в Україну було ввезено 15,05 тисяч тонн аналогічних товарів на суму понад 6,73 млрд грн, при цьому надано пільг зі сплати митних платежів майже на 1,4 млрд грн.

Нагадаємо:

ЄС направив понад 156 000 тонн гуманітарної допомоги через Механізм цивільного захисту. У відповідь на масштабне руйнування енергетичної інфраструктури України ця підтримка включає енергетичне обладнання, таке як 9 342 генератори, 6 917 трансформаторів та мільйони енергозберігаючих світлодіодних ламп.